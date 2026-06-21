Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий нидерландского "Фейенорда" и сборной Японии по футболу Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).