Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Туниса.
- Уэда забил два мяча в матче против сборной Туниса, став первым футболистом в истории сборной Японии, который сумел оформить дубль в матче финальной части чемпионата мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий нидерландского "Фейенорда" и сборной Японии по футболу Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Уэде 27 лет, на его счету стало 18 голов в 41 матче за сборную Японии.
В заключительном туре сборная Японии, на счету которой стало 4 очка, сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.