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Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
09:14 21.06.2026
Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом

Нападающий сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ против Парагвая

© Фото : СоцсетиФутболисты сборной Японии
Футболисты сборной Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Соцсети
Футболисты сборной Японии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Туниса.
  • Уэда забил два мяча в матче против сборной Туниса, став первым футболистом в истории сборной Японии, который сумел оформить дубль в матче финальной части чемпионата мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий нидерландского "Фейенорда" и сборной Японии по футболу Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Японии в мексиканском Монтерее разгромила команду Туниса со счетом 4:0. Уэда забил два мяча, он стал первым футболистом в истории сборной Японии, который сумел оформить дубль в матче финальной части чемпионата мира.
Уэде 27 лет, на его счету стало 18 голов в 41 матче за сборную Японии.
В заключительном туре сборная Японии, на счету которой стало 4 очка, сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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