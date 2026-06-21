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Пенсионер во Франции решил, что началась революция, и выстрелил в жандармов - РИА Новости, 21.06.2026
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15:53 21.06.2026 (обновлено: 17:49 21.06.2026)
Пенсионер во Франции решил, что началась революция, и выстрелил в жандармов

Во Франции пенсионер, убежденный в том, что Макрона свергли, ранил жандармов

© Fotolia / joseph_hilfigerФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Французские полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции пожилой мужчина, убежденный в том, что в стране начался переворот, открыл стрельбу по жандармам.
  • Два человека получили ранения, также пострадал сам пенсионер.
  • Злоумышленника заключили под стражу и назначили ему психиатрическую экспертизу.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Во Франции пожилой мужчина, убежденный в том, что в стране начался переворот, открыл стрельбу по жандармам, приехавшим к его дому, пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города Шартр.
Они прибыли туда после сообщения супруги пенсионера.
«

"Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет <...> схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как "это революция" и "Макрон свергнут". <...> Военнослужащие завязали разговор, осторожно приближаясь к пожилому мужчине. В этот момент он трижды выстрелил в их сторону", — говорится в материале.

Ранения получили два человека. Отмечается, что из-за ответного огня пострадал и сам пенсионер — у него травмы рук. Сначала он укрылся в подвале, но потом сдался правоохранителям. Всем оказали медицинскую помощь.
Злоумышленника заключили под стражу и назначили ему психиатрическую экспертизу. Следователи начали расследование. Они также изучат применение силы жандармами.
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