Пенсионер во Франции решил, что началась революция, и выстрелил в жандармов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Франции пожилой мужчина, убежденный в том, что в стране начался переворот, открыл стрельбу по жандармам.
- Два человека получили ранения, также пострадал сам пенсионер.
- Злоумышленника заключили под стражу и назначили ему психиатрическую экспертизу.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Во Франции пожилой мужчина, убежденный в том, что в стране начался переворот, открыл стрельбу по жандармам, приехавшим к его дому, пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города Шартр.
Они прибыли туда после сообщения супруги пенсионера.
«
"Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет <...> схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как "это революция" и "Макрон свергнут". <...> Военнослужащие завязали разговор, осторожно приближаясь к пожилому мужчине. В этот момент он трижды выстрелил в их сторону", — говорится в материале.
Ранения получили два человека. Отмечается, что из-за ответного огня пострадал и сам пенсионер — у него травмы рук. Сначала он укрылся в подвале, но потом сдался правоохранителям. Всем оказали медицинскую помощь.
Злоумышленника заключили под стражу и назначили ему психиатрическую экспертизу. Следователи начали расследование. Они также изучат применение силы жандармами.
В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе
20 июня, 18:50