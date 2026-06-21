Пенсионер во Франции решил, что началась революция, и выстрелил в жандармов

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"Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет <...> схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как "это революция" и "Макрон свергнут". <...> Военнослужащие завязали разговор, осторожно приближаясь к пожилому мужчине. В этот момент он трижды выстрелил в их сторону", — говорится в материале.