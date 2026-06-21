Россияне стали третьими в медальном зачете на ЧЕ по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне заняли третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция), завоевав четыре награды.
- Золото в командных соревнованиях по сабле выиграли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, а серебро в индивидуальном турнире завоевала Яна Егорян.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россияне с четырьмя наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция).
С золотой медалью в командных соревнованиях турнир завершили саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Егорян серебро в индивидуальном турнире. Бронзовыми призерами стали рапиристка Владислава Пенюшкина и рапирист Антон Бородачев.
Лучшими стали спортсмены из Италии (4-1-2), вторыми в общем зачете стали французы (3-5-2). С россиянами третью строчку поделили венгры (1-1-2).
Чемпионат Европы завершится 21 июня.
Россияне выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.