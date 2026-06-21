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Россияне стали третьими в медальном зачете на ЧЕ по фехтованию - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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21:12 21.06.2026 (обновлено: 00:04 22.06.2026)
Россияне стали третьими в медальном зачете на ЧЕ по фехтованию

Российские фехтовальщики завоевали четыре медали на чемпионате Европы во Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЯна Егорян (Россия)
Яна Егорян (Россия) - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Яна Егорян (Россия). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне заняли третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция), завоевав четыре награды.
  • Золото в командных соревнованиях по сабле выиграли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, а серебро в индивидуальном турнире завоевала Яна Егорян.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россияне с четырьмя наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в Антони (Франция).
С золотой медалью в командных соревнованиях турнир завершили саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Егорян серебро в индивидуальном турнире. Бронзовыми призерами стали рапиристка Владислава Пенюшкина и рапирист Антон Бородачев.
Лучшими стали спортсмены из Италии (4-1-2), вторыми в общем зачете стали французы (3-5-2). С россиянами третью строчку поделили венгры (1-1-2).
Чемпионат Европы завершится 21 июня.
Россияне выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
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СпортФранцияИталияГонконгАлександр Михайлов (генерал-майор)Международная федерация фехтования (FIE)Чемпионат Европы по фехтованию
 
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