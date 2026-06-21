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США могут стать новым крупным игроком в поставках энергии в Азию - РИА Новости, 21.06.2026
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09:58 21.06.2026
США могут стать новым крупным игроком в поставках энергии в Азию

США могут стать поставщиком энергоресурсов в Азию через Панамский канал

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут стать новым крупным игроком в поставках энергоресурсов в Азию, используя Панамский канал.
  • Перестройка логистических маршрутов наблюдалась с конца февраля — начала марта, особенно в отношении транспортировки энергоносителей из Мексиканского залива.
МОНТЕВИДЕО, 21 июн - РИА Новости. США на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут стать новым крупным игроком в поставках энергоресурсов в Азию, используя Панамский канал, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент по операционным вопросам канала Борис Морено.
"Мы наблюдали перестройку логистических маршрутов, и теперь Соединенные Штаты благодаря добыче (энергоресурсов - ред.), которые отправляются из Мексиканского залива, возможно, стали новым крупным игроком в поставках энергии в Азию. И все это будет проходить через канал", - сказал он.
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Морено отметил, что перестройка логистических цепочек наблюдалась с конца февраля – начала марта, особенно в отношении транспортировки энергоносителей. После закрытия Ормузского пролива государства, зависящие от стран Персидского залива, забеспокоились о том, откуда они будут получать поставки, и начали искать альтернативные источники, и одним из них является Мексиканский залив, пояснил собеседник агентства.
"Этот поток судов, направляющихся в Мексиканский залив за товарами, а затем возвращающихся обратно, особенно из Азии, - это тот самый поток, который мы наблюдали в марте, и еще больше в апреле и мае. Но к концу мая мы стали наблюдать нормализацию потока, возвращение к обычному уровню, который был до конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Морено.
Он отметил, что в среднем в день через канал проходят 33-34 судна. В марте через шлюз проходило более 37 судов в день, в апреле — в среднем более 38 судов в день, а затем в мае это число снова снизилось до 37. В июне в среднем через шлюз проходит 32-33 судна в день, сообщил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.
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