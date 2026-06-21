США могут стать новым крупным игроком в поставках энергии в Азию

Краткий пересказ от РИА ИИ США могут стать новым крупным игроком в поставках энергоресурсов в Азию, используя Панамский канал.

Перестройка логистических маршрутов наблюдалась с конца февраля — начала марта, особенно в отношении транспортировки энергоносителей из Мексиканского залива.

МОНТЕВИДЕО, 21 июн - РИА Новости. США на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут стать новым крупным игроком в поставках энергоресурсов в Азию, используя Панамский канал, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент по операционным вопросам канала Борис Морено.

"Мы наблюдали перестройку логистических маршрутов, и теперь Соединенные Штаты благодаря добыче (энергоресурсов - ред.), которые отправляются из Мексиканского залива , возможно, стали новым крупным игроком в поставках энергии в Азию . И все это будет проходить через канал", - сказал он.

Морено отметил, что перестройка логистических цепочек наблюдалась с конца февраля – начала марта, особенно в отношении транспортировки энергоносителей. После закрытия Ормузского пролива государства, зависящие от стран Персидского залива , забеспокоились о том, откуда они будут получать поставки, и начали искать альтернативные источники, и одним из них является Мексиканский залив, пояснил собеседник агентства.

"Этот поток судов, направляющихся в Мексиканский залив за товарами, а затем возвращающихся обратно, особенно из Азии, - это тот самый поток, который мы наблюдали в марте, и еще больше в апреле и мае. Но к концу мая мы стали наблюдать нормализацию потока, возвращение к обычному уровню, который был до конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Морено.

Он отметил, что в среднем в день через канал проходят 33-34 судна. В марте через шлюз проходило более 37 судов в день, в апреле — в среднем более 38 судов в день, а затем в мае это число снова снизилось до 37. В июне в среднем через шлюз проходит 32-33 судна в день, сообщил собеседник агентства.