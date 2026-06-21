В Херсонской области восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение Херсонской области было прервано минувшей ночью.
- Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Подача электричества была прервана минувшей ночью. Причины не назывались.
"Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность.