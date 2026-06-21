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В Херсонской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.06.2026
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11:03 21.06.2026
В Херсонской области восстановили электроснабжение

Сальдо: в Херсонской области полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение Херсонской области было прервано минувшей ночью.
  • Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Подача электричества была прервана минувшей ночью. Причины не назывались.
"Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность.
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