Кайседо, Пачо и Инкапье вошли в состав сборной Эквадора на матч с Кюрасао

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мойсес Кайседо вошел в стартовый состав сборной Эквадора на матч второго тура чемпионата мира против команды Кюрасао.
- Матч между Эквадором и Кюрасао пройдет в Канзас-Сити и начнется в 03:00 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Челси" Мойсес Кайседо вошел в стартовый состав сборной Эквадора на матч второго тура чемпионата мира против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Эрнан Галиндес (вратарь), Пьеро Инкапье, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Первис Эступиньян, Хорди Альсивар, Эннер Валенсия (капитан), Джон Йебоа, Гонсало Плата.
21 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Состав сборной Кюрасао: Элой Ром (вратарь), Армандо Обиспо, Шерел Флоранюс, Юриен Гари, Джошуа Бренет, Деверон Фонвилле, Жуниньо Бакуна, Леандро Бакуна (капитан), Ливано Комененсия, Тахит Чонг, Юрген Локадия.
Матч второго тура группы Е Эквадор - Кюрасао пройдет в Канзас-Сити, начало - 03:00 мск.