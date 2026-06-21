Кайседо, Пачо и Инкапье вошли в состав сборной Эквадора на матч с Кюрасао

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Челси" Мойсес Кайседо вошел в стартовый состав сборной Эквадора на матч второго тура чемпионата мира против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).