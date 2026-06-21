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Кайседо, Пачо и Инкапье вошли в состав сборной Эквадора на матч с Кюрасао - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
02:09 21.06.2026
Кайседо, Пачо и Инкапье вошли в состав сборной Эквадора на матч с Кюрасао

Пачо и Инкапье попали в состав сборной Эквадора на матч ЧМ-2026 против Кюрасао

© Официальный сайт ФИФАРаздевалка сборной Эквадора
Раздевалка сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Официальный сайт ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мойсес Кайседо вошел в стартовый состав сборной Эквадора на матч второго тура чемпионата мира против команды Кюрасао.
  • Матч между Эквадором и Кюрасао пройдет в Канзас-Сити и начнется в 03:00 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Челси" Мойсес Кайседо вошел в стартовый состав сборной Эквадора на матч второго тура чемпионата мира против команды Кюрасао, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Эрнан Галиндес (вратарь), Пьеро Инкапье, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Первис Эступиньян, Хорди Альсивар, Эннер Валенсия (капитан), Джон Йебоа, Гонсало Плата.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
Календарь Турнирная таблица История встреч
Состав сборной Кюрасао: Элой Ром (вратарь), Армандо Обиспо, Шерел Флоранюс, Юриен Гари, Джошуа Бренет, Деверон Фонвилле, Жуниньо Бакуна, Леандро Бакуна (капитан), Ливано Комененсия, Тахит Чонг, Юрген Локадия.
Матч второго тура группы Е Эквадор - Кюрасао пройдет в Канзас-Сити, начало - 03:00 мск.
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