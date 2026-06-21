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В Екатеринбурге прошло световое шоу "Свет Победы" - РИА Новости, 21.06.2026
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21:19 21.06.2026
В Екатеринбурге прошло световое шоу "Свет Победы"

РИА Новости: шоу "Свет Победы" к Дню памяти и скорби прошло в Екатеринбурге

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге состоялось световое шоу «Свет Победы», приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
  • Видеоинсталляция воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны и была спроецирована на здание Уральского федерального университета.
  • Собравшимся предложили присоединиться к акции «Свеча Памяти» и зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Световое шоу "Свет Победы", приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялось в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло у главного учебного корпуса Уральского федерального университета, его посетили десятки студентов и горожан.
Видеоинсталляция, спроецированная на здание университета, воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны, рассказывая о стойкости советского народа, роли тыла в приближении Победы, труде советских рабочих и инженеров, медиков и конструкторов, а также о дикторе Юрии Левитане, который зачитывал стране сводки от Совинформбюро в столице Урала и первым объявил о завершении войны.
Также собравшимся предложили присоединиться к акции "Свеча Памяти" на сайте мероприятия, зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне и пожертвовать средства на помощь ветеранам.
В День памяти и скорби в столице Урала также прошли другие мероприятия в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.
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