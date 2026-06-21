В Екатеринбурге прошло световое шоу "Свет Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге состоялось световое шоу «Свет Победы», приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Видеоинсталляция воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны и была спроецирована на здание Уральского федерального университета.

Собравшимся предложили присоединиться к акции «Свеча Памяти» и зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Световое шоу "Свет Победы", приуроченное к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялось в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло у главного учебного корпуса Уральского федерального университета , его посетили десятки студентов и горожан.

Видеоинсталляция, спроецированная на здание университета, воссоздала страницы истории Великой Отечественной войны, рассказывая о стойкости советского народа, роли тыла в приближении Победы, труде советских рабочих и инженеров, медиков и конструкторов, а также о дикторе Юрии Левитане , который зачитывал стране сводки от Совинформбюро в столице Урала и первым объявил о завершении войны.

Также собравшимся предложили присоединиться к акции "Свеча Памяти" на сайте мероприятия, зажечь виртуальную свечу в память о погибших в войне и пожертвовать средства на помощь ветеранам.