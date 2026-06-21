Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами с США, но передумала в последний момент.
- Члены иранской делегации отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи.
- Технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников начались в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье и проходят в закрытом формате.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты утверждают, что иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами, но передумала в последний момент, передает портал Axios со ссылкой на американский источник.
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"Американский чиновник сообщил мне, что представители Ирана ранее согласились на общение с прессой в начале встречи", - написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.
По информации издания, иранская сторона привезли с собой государственные СМИ, которые заранее были размещены на мероприятии.
"Несмотря на это, они покинули встречу, увидев количество присутствующей прессы, а затем распространили через государственные СМИ неточное описание ситуации", - приводит Равид слова источника.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.