Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана

Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана

© REUTERS / Fabrice Coffrini Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана

Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами с США, но передумала в последний момент.

Члены иранской делегации отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи.

Технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников начались в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье и проходят в закрытом формате.

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты утверждают, что иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами, но передумала в последний момент, передает портал Axios со ссылкой на американский источник.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что члены делегации Ирана на переговорах с США Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи.

« "Американский чиновник сообщил мне, что представители Ирана ранее согласились на общение с прессой в начале встречи", - написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.

По информации издания, иранская сторона привезли с собой государственные СМИ, которые заранее были размещены на мероприятии.

"Несмотря на это, они покинули встречу, увидев количество присутствующей прессы, а затем распространили через государственные СМИ неточное описание ситуации", - приводит Равид слова источника.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана Катара . Они проходят в закрытом формате.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе