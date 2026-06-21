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Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент - РИА Новости, 21.06.2026
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19:44 21.06.2026
Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент

Axios: США заявили, что иранцы отказались от пресс-подхода в последний момент

© REUTERS / Fabrice CoffriniОтель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Fabrice Coffrini
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами с США, но передумала в последний момент.
  • Члены иранской делегации отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи.
  • Технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников начались в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье и проходят в закрытом формате.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты утверждают, что иранская делегация в Швейцарии согласилась на пресс-подход перед переговорами, но передумала в последний момент, передает портал Axios со ссылкой на американский источник.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи.
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"Американский чиновник сообщил мне, что представители Ирана ранее согласились на общение с прессой в начале встречи", - написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.

По информации издания, иранская сторона привезли с собой государственные СМИ, которые заранее были размещены на мероприятии.
"Несмотря на это, они покинули встречу, увидев количество присутствующей прессы, а затем распространили через государственные СМИ неточное описание ситуации", - приводит Равид слова источника.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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