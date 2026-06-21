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В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 21.06.2026
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09:26 21.06.2026 (обновлено: 09:27 21.06.2026)
В Севастополе сбили пять беспилотников

В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбиты пять дронов, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе сбито пять дронов ВСУ в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
  • По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пять дронов сбиты при отражении атаки ВСУ в Севастополе, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он также уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе и стрелкового оружия.
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