В Севастополе сбили пять беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбито пять дронов ВСУ в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
- По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пять дронов сбиты при отражении атаки ВСУ в Севастополе, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он также уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе и стрелкового оружия.