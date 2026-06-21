В Баку убирают нефтяные остатки с морского побережья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Зиря Хазарского района Баку проводятся работы по сбору и удалению нефтяных остатков с морского побережья.
- Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди, источником стал один из подводных нефтепроводов, принадлежащих ПО «Азнефть».
- Для ликвидации последствий инцидента создан оперативный штаб в ПО «Азнефть».
БАКУ, 21 июн - РИА Новости. Проводятся работы по сбору и удалению нефтяных остатков с морского побережья в поселке Зиря Хазарского района Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ранее сообщила об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. По итогам проведенной диагностики было установлено, что источником загрязнения стал один из принадлежащих ПО "Азнефть" подводных нефтепроводов.
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"На морском побережье в жилом массиве Дюбенди поселка Зиря Хазарского района Баку скопились нефтяные остатки. На место происшествия привлечены личный состав и техника войск гражданской обороны МЧС, а также Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы. В настоящее время проводятся работы по сбору и удалению нефтяных остатков с морского побережья", - рассказали в МЧС.
Для ликвидации последствий инцидента в ПО "Азнефть" создан оперативный штаб.