В Баку убирают нефтяные остатки с морского побережья

БАКУ, 21 июн - РИА Новости. Проводятся работы по сбору и удалению нефтяных остатков с морского побережья в поселке Зиря Хазарского района Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ранее сообщила об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. По итогам проведенной диагностики было установлено, что источником загрязнения стал один из принадлежащих ПО "Азнефть" подводных нефтепроводов.