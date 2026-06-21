Дик Адвокат отреагировал на историческую ничью Кюрасао с Эквадором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кюрасао сыграла вничью со сборной Эквадора (0:0) в матче группы E на чемпионате мира по футболу.
- Голкипер команды Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета дополнительного времени.
- В заключительном, третьем туре сборная Кюрасао сыграет против команды Кот-д'Ивуара и сохраняет шансы на выход в плей-офф в случае победы.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат назвал историческим дебютное выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу после ничьей с эквадорцами во втором туре общего этапа.
В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью со сборной Эквадора (0:0) в матче группы E. Голкипер команды Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета дополнительного времени. По итогам матча сборная Кюрасао набрала первое очко в своей истории на чемпионатах мира, а после игры главный тренер команды Дик Адвокат не смог сдержать слез. В первом туре сборная Кюрасао уступила команде Германии со счетом 1:7.
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"Вы знаете, какой путь мы прошли, фактически с нуля, а потом мы приезжаем сюда, играем выездной матч при 60 тысячах зрителей и добиваемся ничьей. В такой момент можно испытывать только гордость за то, как далеко мы продвинулись. Эта ничья стала тяжелым ударом для сборной Эквадора, которой, скорее всего, теперь понадобится победа над немцами в четверг, чтобы выйти в плей-офф. То же самое касается и нас в матче против сборной Кот-д'Ивуара, но даже если команда не сумеет пробиться дальше, ее первое участие в чемпионате мира уже стало историческим. Первый матч задел меня гораздо сильнее, потому что мы проиграли 1:7. И все же болельщики встретили наших игроков с невероятным энтузиазмом. Обычно после такого результата команду освистывают. Но произошло ровно обратное", - приводит слова Адвоката ESPN.
В заключительном, третьем туре сборная Кюрасао сыграет против команды Кот-д'Ивуара в ночь на 25 июня по московскому времени. Подопечные Адвоката с одним очком занимают последнее место в группе, но сохраняют шансы на выход в плей-офф в случае победы.
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