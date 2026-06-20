Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб на СВО.
- В составе регионального правительства Золотухин курировал вопросы гражданской защиты населения и координацию действий органов власти в чрезвычайных ситуациях, а в 2022 году возглавлял рабочую группу по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки в ДНР.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб на специальной военной операции, он ушел на СВО в прошлом году добровольцем, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.
"Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО", – написал Ямашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в составе регионального правительства Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций.