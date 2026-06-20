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Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2026
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22:39 20.06.2026
Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

Бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО

© Фото : Иван Ямашев/MAXАлексей Золотухин
Алексей Золотухин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Иван Ямашев/MAX
Алексей Золотухин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб на СВО.
  • В составе регионального правительства Золотухин курировал вопросы гражданской защиты населения и координацию действий органов власти в чрезвычайных ситуациях, а в 2022 году возглавлял рабочую группу по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки в ДНР.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб на специальной военной операции, он ушел на СВО в прошлом году добровольцем, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.
"Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО", – написал Ямашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в составе регионального правительства Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций.
На протяжении 2022 года он был руководителем рабочей группы оперштаба Югры по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которого входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки в ДНР, уточнил мэр Нягани.
Ямашев добавил, что Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. С 1995 по 2008 годы служил в Вооруженных силах РФ, а с 2008 года начал строить карьеру на гражданке. С 2018 по 2023 годы он работал первым замглавы югорского Пыть-Яха.
 
НяганьХанты-Мансийский автономный округМакеевкаАлексей ЗолотухинЮгра
 
 
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