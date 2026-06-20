Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб на специальной военной операции, он ушел на СВО в прошлом году добровольцем, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.