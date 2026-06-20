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Журналистка раскритиковала Доку за желание уехать с ЧМ ради родов жены - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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20:25 20.06.2026
Журналистка раскритиковала Доку за желание уехать с ЧМ ради родов жены

Журналистка L'Equipe раскритиковала Доку за желание уехать с ЧМ ради родов жены

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка французского издания L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала нападающего Жереми Доку за желание покинуть расположение сборной Бельгии во время чемпионата мира.
  • Доку хочет присутствовать на рождении своего первого ребенка, роды которого должны состояться на второй неделе июля, и из-за этого может пропустить четвертьфинал турнира.
  • Пьеррон считает, что футболист потеряет время и получит эмоциональный срыв, если уедет, в то время как ее коллега по студии Браим Аслум полагает, что это событие придаст футболисту сил.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Журналистка французского издания L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала нападающего Жереми Доку за желание покинуть расположение сборной Бельгии во время чемпионата мира ради родов жены.
Ранее Доку заявил о намерении присутствовать на рождении своего первого ребенка, роды должны состояться на второй неделе июля. В связи с этим игрок может пропустить четвертьфинал турнира. Бельгийцы базируются в Рентоне (штат Вашингтон).
"Я не понимаю, как это возможно, когда тебе выпал шанс сыграть на чемпионате мира. Сотни игроков готовы убить за то, чтобы оказаться на твоем месте, чего может потом и не случиться. Это особенный момент. Но ты бросаешь все это ради рождения своего ребенка, что является отвратительным шагом с его стороны, так как отец там будет совершенно бесполезен. Он потеряет впустую 10 часов, устанет и получит эмоциональный срыв", - сказала Пьеррон в эфире L'Equipe.
Ей возразил ее коллега по студии олимпийский чемпион по боксу Браим Аслум, он заявил, что это событие придаст футболисту сил.
Доку 24 года, он представляет английский "Манчестер Сити". На его счету 44 матча и семь голов за сборную Бельгии. В первой игре чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, он отыграл 86 минут и не отметился результативными действиями.
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