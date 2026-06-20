Журналистка раскритиковала Доку за желание уехать с ЧМ ради родов жены

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Журналистка французского издания L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала нападающего Жереми Доку за желание покинуть расположение сборной Бельгии во время чемпионата мира ради родов жены.

Ей возразил ее коллега по студии олимпийский чемпион по боксу Браим Аслум, он заявил, что это событие придаст футболисту сил.