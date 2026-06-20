ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР.
- Один из жителей нашел подозрительный предмет и попытался самостоятельно его убрать.
- Погибли два человека.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывоопасные устройства на трассу в сторону Ростовской области, погибли два человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв", — написал он в канале на платформе "Макс".
Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В четверг они нанесли удары по Калиново и Рубежному в ЛНР. Пострадали четыре человека. В среду при атаках на жилой дом в Сватово и автомобиль в Кременском муниципальном округе погибли мужчина и женщина.
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