Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР, погибли два человека - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 20.06.2026 (обновлено: 13:30 20.06.2026)
ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР, погибли два человека

Пасечник: в ЛНР мужчина пытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ устройство

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ сбросили взрывоопасные устройства на трассу в ЛНР.
  • Один из жителей нашел подозрительный предмет и попытался самостоятельно его убрать.
  • Погибли два человека.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывоопасные устройства на трассу в сторону Ростовской области, погибли два человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«

"Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв", — написал он в канале на платформе "Макс".

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В четверг они нанесли удары по Калиново и Рубежному в ЛНР. Пострадали четыре человека. В среду при атаках на жилой дом в Сватово и автомобиль в Кременском муниципальном округе погибли мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала