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Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии - РИА Новости, 20.06.2026
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01:43 20.06.2026
Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

РИА Новости: россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде при сделках с недвижимостью.
  • Госпошлина и стоимость регистрации не должны вырасти из-за использования биометрии.
  • Операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С 1 июля этого года биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и аналитики.
"Биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде... Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности, когда документы уходят в Росреестр онлайн", - сообщили в пресс-службе "Сравни".
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Там пояснили, что закон не переводит рынок недвижимости в полностью безличный формат, не вводит отдельную плату за биометрию в тарифы Росреестра, поэтому госпошлина и стоимость регистрации не должны расти из-за самого факта использования биометрии.
Более того, применение биометрии в ипотечных сделках тоже возможно, но с оговоркой: "банк вправе выдвинуть дополнительные требования, и для дистанционного оформления потребуется отдельное согласование, а аренда недвижимости под действие этой нормы не подпадает - для этих сделок сохранятся прежние правила", пояснил директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин.
Также, по его мнению, есть категории сделок, которые, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.
"К ним относятся операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами. Здесь личное присутствие и дополнительная проверка документов по‑прежнему будут приоритетом", - отметил Тумин.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
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ЖильеРоссияСНГФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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