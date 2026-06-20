Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде при сделках с недвижимостью.

Госпошлина и стоимость регистрации не должны вырасти из-за использования биометрии.

Операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. С 1 июля этого года биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и аналитики.

"Биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде... Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности, когда документы уходят в Росреестр онлайн", - сообщили в пресс-службе "Сравни".

Там пояснили, что закон не переводит рынок недвижимости в полностью безличный формат, не вводит отдельную плату за биометрию в тарифы Росреестра, поэтому госпошлина и стоимость регистрации не должны расти из-за самого факта использования биометрии.

Более того, применение биометрии в ипотечных сделках тоже возможно, но с оговоркой: "банк вправе выдвинуть дополнительные требования, и для дистанционного оформления потребуется отдельное согласование, а аренда недвижимости под действие этой нормы не подпадает - для этих сделок сохранятся прежние правила", пояснил директор рынков России СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин.

Также, по его мнению, есть категории сделок, которые, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.

"К ним относятся операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами. Здесь личное присутствие и дополнительная проверка документов по‑прежнему будут приоритетом", - отметил Тумин.