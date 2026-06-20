У побережья острова Крит произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья острова Крит в Греции.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров и был зафиксирован в 108 километрах от города Ираклион.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья острова Крит в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально центр оценил магнитуду в 5,8, однако позднее снизил ее.
Землетрясение зафиксировано в 09.37 по времени UTC (12.37 мск) в 108 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала