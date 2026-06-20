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У побережья острова Крит произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2026
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13:55 20.06.2026
У побережья острова Крит произошло землетрясение

У побережья острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья острова Крит в Греции.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров и был зафиксирован в 108 километрах от города Ираклион.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья острова Крит в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально центр оценил магнитуду в 5,8, однако позднее снизил ее.
Землетрясение зафиксировано в 09.37 по времени UTC (12.37 мск) в 108 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала
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В миреКрит (остров)ГрецияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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