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Бессент советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом, пишет Guardian - РИА Новости, 20.06.2026
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21:49 20.06.2026 (обновлено: 23:05 20.06.2026)
Бессент советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом, пишет Guardian

Guardian: Бессент был против скандального визита Зеленского в Вашингтон в 2025-м

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минфина США советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет сделку по критическим минералам.
  • Об этом пишут журналисты NYT в книге о втором сроке президента.
  • Как отмечается, Бессент называл Зеленского "скользким типом".
  • Риском скандала были обеспокоены и некоторые помощники Трампа.
  • Трамп тогда отчитал главу киевского режима, требуя прекратить критику Путина и согласиться на прекращение огня.
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Глава Минфина США Скотт Бессент изначально был против встречи президента с Владимиром Зеленским в начале прошлого года, которая обернулась скандалом, пишет газета The Guardian.
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"Бессент настоятельно рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет сделку", — приводит издание цитату из готовящейся к выходу книги журналистов NYT о втором сроке американского лидера.

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Глава киевского режима тогда приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Как утверждают авторы, Бессент называл его "мелким мерзавцем" и "скользким типом", а также утверждал, что тот ведет себя как "Мистер Бин под кайфом".
Как отмечается, риском скандала были обеспокоены и некоторые помощники Трампа, а тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал, что Зеленскому следует прийти в костюме.
В итоге Трамп отчитал его в Белом доме. Он требовал, чтобы тот перестал критиковать президента России Владимира Путина и согласился на прекращение огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Москву и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном.
В конце концов украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, а соглашение осталось неподписанным. Позднее Зеленский попытался извиниться, утверждая, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. После этого сделку по критическим минералам заключили лишь спустя два месяца.
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