Бессент советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом, пишет Guardian

"Бессент настоятельно рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет сделку", — приводит издание цитату из готовящейся к выходу книги журналистов NYT о втором сроке американского лидера.

В конце концов украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, а соглашение осталось неподписанным. Позднее Зеленский попытался извиниться, утверждая, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. После этого сделку по критическим минералам заключили лишь спустя два месяца.