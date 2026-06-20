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Зеленский предпочитает миротворчеству эскалацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.06.2026
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21:38 20.06.2026
Зеленский предпочитает миротворчеству эскалацию, заявил Дмитриев

Дмитриев: Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так Дмитриев прокомментировал возвращение Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ). В субботу Зеленский опубликовал фото, на котором можно заметить, что орден он передает посредством "Новой почты".
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"Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу", - написал Дмитриев в соцсети X.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА *(признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского Ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой государства Анджеем Дудой.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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