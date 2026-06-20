Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что споры о чествовании нацистов на Украине отвлекают Варшаву и Киев от противостояния России.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон посетовал, что споры о чествовании нацистов на Украине отвлекают Варшаву и Киев от противостояния России.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест Кремля, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
* Запрещенные в России террористические организации