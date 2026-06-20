Скандал Зеленского с польским орденом вызвал бурную реакцию в Германии

"Поляки просто проявляют последовательность! Армейские подразделения не должны называться в честь военных преступников, убивших десятки тысяч человек. Если хоть немного знать эту историю, то совершенные руками бандеровских преступников зверства по-настоящему могут напугать... Просто ужасно!" — пожаловалась Aquila.