Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают лишение Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.
- Пользователи поддержали такую инициативу в отношении Зеленского.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают лишение Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.
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"Отличная работа, Навроцкий!" — написал konstanze.
"Навроцкий разглядел настоящий облик Зеленского и его националистического режима. Другие главы государств с этим медлят", — отметил BobbyBolzer.
"Поляки просто проявляют последовательность! Армейские подразделения не должны называться в честь военных преступников, убивших десятки тысяч человек. Если хоть немного знать эту историю, то совершенные руками бандеровских преступников зверства по-настоящему могут напугать... Просто ужасно!" — пожаловалась Aquila.
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"Зеленский вновь укусил кормящую же его руку — почти все поставки оружия проходят через польскую границу", — подчеркнул Max R.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
В пятницу Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация.