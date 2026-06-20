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Скандал Зеленского с польским орденом вызвал бурную реакцию в Германии - РИА Новости, 20.06.2026
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17:12 20.06.2026

Скандал Зеленского с польским орденом вызвал бурную реакцию в Германии

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают лишение Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.
  • Пользователи поддержали такую инициативу в отношении Зеленского.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают лишение Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.
«
"Отличная работа, Навроцкий!" — написал konstanze.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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"Навроцкий разглядел настоящий облик Зеленского и его националистического режима. Другие главы государств с этим медлят", — отметил BobbyBolzer.
"Поляки просто проявляют последовательность! Армейские подразделения не должны называться в честь военных преступников, убивших десятки тысяч человек. Если хоть немного знать эту историю, то совершенные руками бандеровских преступников зверства по-настоящему могут напугать... Просто ужасно!" — пожаловалась Aquila.
«
"Зеленский вновь укусил кормящую же его руку — почти все поставки оружия проходят через польскую границу", — подчеркнул Max R.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
В пятницу Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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