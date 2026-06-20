"Что делать?" Ультиматум Зеленского в адрес Лукашенко изумил журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автор текста считает интересным наблюдать за развитием ситуации после истечения срока ультиматума, который Белоруссия может не выполнить.
- Автор текста указывает на сложность ситуации, когда другая сторона игнорирует ультиматумы.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил предположение, что Минск не обратит внимание на угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии.
"Будет очень интересно посмотреть, что произойдет, когда истечет срок ультиматума, а Белоруссия его не выполнит. Выдвигать ультиматумы легко. Проблема в том, что делать, когда другая сторона их игнорирует", — написал он в соцсети X.
Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
Такое заявление Зеленский сделал через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию
Вчера, 03:57