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В Совфеде прокомментировали лишение Зеленского польской награды - РИА Новости, 20.06.2026
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16:04 20.06.2026
В Совфеде прокомментировали лишение Зеленского польской награды

Карасин: Зеленскому стоит воспринимать лишение польской награды как урок

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
  • Григорий Карасин заявил, что лишение награды стоит воспринимать как урок Владимиру Зеленскому.
  • Ранее Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лишение главы киевского режима польской государственной награды стоит воспринимать как урок Владимиру Зеленскому, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена).
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"Хороший урок лидеру Киева. Только так это и надо воспринимать", - сказал Карасин "Ленте.ру".
По словам сенатора, Польша сделала Зеленскому предупреждение, что "история есть история и никто не позволит ее забывать и переиначивать".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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