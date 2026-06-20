Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
- Григорий Карасин заявил, что лишение награды стоит воспринимать как урок Владимиру Зеленскому.
- Ранее Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лишение главы киевского режима польской государственной награды стоит воспринимать как урок Владимиру Зеленскому, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена).
По словам сенатора, Польша сделала Зеленскому предупреждение, что "история есть история и никто не позволит ее забывать и переиначивать".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенные в России террористические организации