"Нанесли удары". Произошедшее вчера с Зеленским разозлило журналиста

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с самого начала предвидел, к каким последствиям приведет героизация нацистов со стороны киевских властей, заявил польский журналист Лукаш Важеха, комментируя инцидент с орденом Белого Орла.