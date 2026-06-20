Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Владимир Зеленский с самого начала предвидел последствия героизации нацистов со стороны киевских властей.
- По мнению журналиста, действия Украины нанесли по Польше множество целенаправленных ударов, что потребовало немедленной реакции.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с самого начала предвидел, к каким последствиям приведет героизация нацистов со стороны киевских властей, заявил польский журналист Лукаш Важеха, комментируя инцидент с орденом Белого Орла.
"Украине не пришлось долго думать, ведь Владимир Зеленский принял это решение, прекрасно понимая, как оно повлияет на отношения между странами. Киев после четырех лет войны отлично знает, где проходят польские красные линии. И дело здесь не в каких-либо эмоциях", — написал он в соцсети X.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации