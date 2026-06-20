Рейтинг@Mail.ru
"Нанесли удары". Произошедшее вчера с Зеленским разозлило журналиста - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 20.06.2026
"Нанесли удары". Произошедшее вчера с Зеленским разозлило журналиста

Важеха о лишении Зеленского ордена: он знал, где проходят красные линии Польши

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Владимир Зеленский с самого начала предвидел последствия героизации нацистов со стороны киевских властей.
  • По мнению журналиста, действия Украины нанесли по Польше множество целенаправленных ударов, что потребовало немедленной реакции.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с самого начала предвидел, к каким последствиям приведет героизация нацистов со стороны киевских властей, заявил польский журналист Лукаш Важеха, комментируя инцидент с орденом Белого Орла.
"Украине не пришлось долго думать, ведь Владимир Зеленский принял это решение, прекрасно понимая, как оно повлияет на отношения между странами. Киев после четырех лет войны отлично знает, где проходят польские красные линии. И дело здесь не в каких-либо эмоциях", — написал он в соцсети X.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине
Вчера, 12:09
По мнению журналиста, множество конкретных, а не только символических действий Украины, "нанесли по Польше столько целенаправленных ударов, что потребовалась немедленная реакция".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Захарова дала Польше совет насчет сданных в Киеве наград
Вчера, 11:09
 
В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийКиевАнджей ДудаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала