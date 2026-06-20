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На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Зеленского - РИА Новости, 20.06.2026
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13:33 20.06.2026 (обновлено: 14:43 20.06.2026)
На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Зеленского

Express: Зеленский угрожает расширить конфликт с Россией атакой на Белоруссию

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза Владимира Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с Россией, пишет Daily Express.
  • Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с Россией, пишет Daily Express.
«
"Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить ее конфликт с Россией", — говорится в публикации.
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Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
Такое заявление Зеленский сделал через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
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В миреБелоруссияРоссияБрянская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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