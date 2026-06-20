На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угроза Владимира Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с Россией, пишет Daily Express.
- Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с Россией, пишет Daily Express.
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"Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить ее конфликт с Россией", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
Такое заявление Зеленский сделал через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.