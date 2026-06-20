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"Пока не поздно". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад - РИА Новости, 20.06.2026
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10:12 20.06.2026 (обновлено: 17:47 20.06.2026)

"Пока не поздно". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X обсуждают ультиматум Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
  • Некоторые пользователи считают, что Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт с Россией.
  • В комментариях высказываются опасения относительно возможных негативных последствий заявления Зеленского для Украины и международной безопасности.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают ультиматум Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за якобы установок в приграничных областях.
"О могущественный царь Украины, самый сильный и величественный, все соседи трепещут перед тобой. Я лишь надеюсь, что ты завяжешь с наркотиками и откажешься от своих заблуждений, пока не поздно", — сыронизировал @poslerevolucije.
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"Конфликт с Россией еще не закончился, а вы теперь хотите втянуть в него Белоруссию, так что извините, Зеленский", — написал @IgwebuikeReal.
"Они втягивают Белоруссию в конфликт, чтобы НАТО отрезала Калининград и развязала полномасштабную войну в Европе. На месте Лукашенко я бы отправил несколько ядерных боеголовок прямо в головы этих поджигателей войны", — отметил @strength888love.
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"Вот так закончится история Украины. Угрожать Белоруссии бесполезно. Теперь, если что-то случится в Белоруссии, это будет воспринято как прямое нападение со стороны Украины. Возможно, в этом и заключается цель заявления", — подчеркнул @Gogivrx.
"Зеленский представляет собой явную и непосредственную угрозу миру во всем мире", — указал @lido_tops30276.
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"На мой взгляд, он идиот. Этот диктатор сожжет Украину дотла. В худшем случае это откроет новый фронт и еще больше ослабит и без того истощенную украинскую армию", — заключил @GH0STS3C.
Накануне Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
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В миреБелоруссияУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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