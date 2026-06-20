"Пока не поздно". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X обсуждают ультиматум Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Некоторые пользователи считают, что Зеленский хочет втянуть Белоруссию в конфликт с Россией.

В комментариях высказываются опасения относительно возможных негативных последствий заявления Зеленского для Украины и международной безопасности.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают ультиматум Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за якобы установок в приграничных областях.

"О могущественный царь Украины , самый сильный и величественный, все соседи трепещут перед тобой. Я лишь надеюсь, что ты завяжешь с наркотиками и откажешься от своих заблуждений, пока не поздно", — сыронизировал @poslerevolucije.

"Конфликт с Россией еще не закончился, а вы теперь хотите втянуть в него Белоруссию , так что извините, Зеленский ", — написал @IgwebuikeReal.

"Они втягивают Белоруссию в конфликт, чтобы НАТО отрезала Калининград и развязала полномасштабную войну в Европе . На месте Лукашенко я бы отправил несколько ядерных боеголовок прямо в головы этих поджигателей войны", — отметил @strength888love.

"Вот так закончится история Украины. Угрожать Белоруссии бесполезно. Теперь, если что-то случится в Белоруссии, это будет воспринято как прямое нападение со стороны Украины. Возможно, в этом и заключается цель заявления", — подчеркнул @Gogivrx.

"Зеленский представляет собой явную и непосредственную угрозу миру во всем мире", — указал @lido_tops30276.

"На мой взгляд, он идиот. Этот диктатор сожжет Украину дотла. В худшем случае это откроет новый фронт и еще больше ослабит и без того истощенную украинскую армию", — заключил @GH0STS3C.

Накануне Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.