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В Европарламенте набросились на Зеленского на фоне скандала с орденом - РИА Новости, 20.06.2026
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08:42 20.06.2026 (обновлено: 20:33 20.06.2026)
В Европарламенте набросились на Зеленского на фоне скандала с орденом

Зайончковская-Герник: Зеленский опозорил себя, восхвалив УПА

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла.
  • Она призвала ужесточить политику Варшавы в отношении Украины.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла.
«

"Любой, кто восхваляет убийц из УПА*, ответственных за зверства против тысяч поляков, позорит свое имя", — написала она в социальной сети X.

Зайончковская-Герник также призвала ужесточить политику Варшавы в отношении Украины.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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