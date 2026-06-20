В Европарламенте набросились на Зеленского на фоне скандала с орденом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла.
- Она призвала ужесточить политику Варшавы в отношении Украины.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла.
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"Любой, кто восхваляет убийц из УПА*, ответственных за зверства против тысяч поляков, позорит свое имя", — написала она в социальной сети X.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация.