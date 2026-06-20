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В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию - РИА Новости, 20.06.2026
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03:57 20.06.2026 (обновлено: 09:23 20.06.2026)
В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию

На Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение в Белоруссию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию, допускает "Страна.ua".
  • Издание предполагает два варианта развития событий: либо глава киевского режима делает ставку на ответные меры со стороны Лукашенко, либо может попытаться вторгнуться в страну.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию, пишет "Страна.ua".
Издание предположило несколько вариантов развития событий после угроз Зеленского. Утверждается, что в первом случае он не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во втором сценарии же Зеленский действительно может попытаться вторгнуться в страну с целью дестабилизации там политической обстановки.
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"Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя", — говорится в публикации.
При этом автор предупреждает, что открытие еще одного фронта было бы крайне губительно для ВСУ, учитывая острую нехватку личного состава.
Накануне глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
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С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.
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