В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию, допускает "Страна.ua".

Издание предполагает два варианта развития событий: либо глава киевского режима делает ставку на ответные меры со стороны Лукашенко, либо может попытаться вторгнуться в страну.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о том, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию, пишет "Страна.ua".

Издание предположило несколько вариантов развития событий после угроз Зеленского . Утверждается, что в первом случае он не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко . Во втором сценарии же Зеленский действительно может попытаться вторгнуться в страну с целью дестабилизации там политической обстановки.

« "Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя", — говорится в публикации.

При этом автор предупреждает, что открытие еще одного фронта было бы крайне губительно для ВСУ , учитывая острую нехватку личного состава.

Накануне глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.

С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.

По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.

Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы.