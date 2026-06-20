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СМИ: ВС России опозорили и унизили Зеленского - РИА Новости, 20.06.2026
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СМИ: ВС России опозорили и унизили Зеленского

SC: успехи ВС России в СВО являются унижением для Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обозреватель Лукас Лейрос считает, что успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины.
  • Автор предупредил, что у киевского режима заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий из-за значительных потерь.
  • Победа Украины в конфликте невозможна, резюмировал Лейрос.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture.
"Это (потеря Киевом возможности противостоять России. — Прим. ред.) источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации. У режима уже заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий, поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными", — говорится в публикации.
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Как пишет автор, учитывая ситуацию на поле боя, киевскому режиму осталось только быстро и безоговорочно капитулировать или попытаться создать образ "победоносной армии" для своих западных спонсоров, вызвав эскалацию, которую она не сможет выдержать.
«
"Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно", — резюмирует SC.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.
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