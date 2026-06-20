Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обозреватель Лукас Лейрос считает, что успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины.
- Автор предупредил, что у киевского режима заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий из-за значительных потерь.
- Победа Украины в конфликте невозможна, резюмировал Лейрос.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture.
"Это (потеря Киевом возможности противостоять России. — Прим. ред.) источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации. У режима уже заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий, поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными", — говорится в публикации.
Как пишет автор, учитывая ситуацию на поле боя, киевскому режиму осталось только быстро и безоговорочно капитулировать или попытаться создать образ "победоносной армии" для своих западных спонсоров, вызвав эскалацию, которую она не сможет выдержать.
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"Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно", — резюмирует SC.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.