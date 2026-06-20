В Польше сделали заявление после лишения Зеленского ордена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер поддержал решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.
- Он отметил, что государство, которое уважает свою историю должно быть последовательно в таких вопросах, и Навроцкий это четко продемонстрировал.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Решение президента Польши Кароля Нарвоцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла является закономерным, написал в соцсети Х бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.
"Решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла полностью оправдано во всех отношениях. Нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти, одновременно прославляя формирования, ответственные за преступления против поляков", — написал он.
Экс-премьер отметил, что государство, которое уважает свою историю должно быть последовательно в таких вопросах, и Навроцкий это четко продемонстрировал.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация