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В Польше сделали заявление после лишения Зеленского ордена - РИА Новости, 20.06.2026
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00:56 20.06.2026 (обновлено: 01:51 20.06.2026)
В Польше сделали заявление после лишения Зеленского ордена

Миллер: решение лишить Зеленского ордена полностью оправдано

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер поддержал решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.
  • Он отметил, что государство, которое уважает свою историю должно быть последовательно в таких вопросах, и Навроцкий это четко продемонстрировал.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Решение президента Польши Кароля Нарвоцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла является закономерным, написал в соцсети Х бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.
"Решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла полностью оправдано во всех отношениях. Нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти, одновременно прославляя формирования, ответственные за преступления против поляков", — написал он.
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Экс-премьер отметил, что государство, которое уважает свою историю должно быть последовательно в таких вопросах, и Навроцкий это четко продемонстрировал.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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