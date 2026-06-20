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Новое здание городской поликлиники №7 открыли в Череповце - РИА Новости, 20.06.2026
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Вологодская область
 
11:00 20.06.2026
Новое здание городской поликлиники №7 открыли в Череповце

В Череповце открыли новое здание городской поликлиники №7

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания городской поликлиники №7 в Череповце, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новое пятиэтажное здание городской поликлиники №7 общей площадью свыше 13,2 тысячи квадратных метров построили в Зашекснинском районе Череповца – одном из самых динамично развивающихся. Медицинскую помощь здесь будут получать более 50 тысяч человек прикрепленного населения. Объект рассчитан на 800 посещений в смену.
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"Новая Череповецкая городская поликлиника №7 – самая современная и крупная поликлиника в Вологодской области. На ее строительство направили свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе около одного миллиарда рублей предусмотрели на закупку медицинского оборудования. Этот грандиозный проект мы реализовали при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и народной программе "Единой России", – сказал Филимонов.
В здании предусмотрели работу 11 отделений: неотложной помощи, лучевой диагностики, профилактических осмотров, функциональной и ультразвуковой диагностики, спортивной медицины, специализированного приема, восстановительного лечения и физиотерапии, медицинской профилактики, а также центрального стерилизационного, хирургического и терапевтического отделений. Здесь есть кабинеты эндоскопических исследований и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, аптечный распределительный пункт.
За счет средств областного бюджета для новой поликлиники приобрели более тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе 13 единиц "тяжелого" оборудования – аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммограф, рентген-аппарат, ортопантомограф, флюорограф, денситометр и шесть ультразвуковых диагностических систем профессионального класса.
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