Новое здание городской поликлиники №7 открыли в Череповце

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания городской поликлиники №7 в Череповце, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое пятиэтажное здание городской поликлиники №7 общей площадью свыше 13,2 тысячи квадратных метров построили в Зашекснинском районе Череповца – одном из самых динамично развивающихся. Медицинскую помощь здесь будут получать более 50 тысяч человек прикрепленного населения. Объект рассчитан на 800 посещений в смену.

"Новая Череповецкая городская поликлиника №7 – самая современная и крупная поликлиника в Вологодской области . На ее строительство направили свыше 2,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе около одного миллиарда рублей предусмотрели на закупку медицинского оборудования. Этот грандиозный проект мы реализовали при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и народной программе " Единой России ", – сказал Филимонов

В здании предусмотрели работу 11 отделений: неотложной помощи, лучевой диагностики, профилактических осмотров, функциональной и ультразвуковой диагностики, спортивной медицины, специализированного приема, восстановительного лечения и физиотерапии, медицинской профилактики, а также центрального стерилизационного, хирургического и терапевтического отделений. Здесь есть кабинеты эндоскопических исследований и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, аптечный распределительный пункт.