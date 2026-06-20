Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леонид Слуцкий считает заявления Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко провокацией эскалации.
- Слуцкий утверждает, что подобные заявления направлены на затягивание боевых действий и получение новых западных вливаний для киевских властей.
- Слуцкий подчеркнул, что Москва рассматривает угрозы для Минска как аналогичные угрозам для России и напомнил о ядерной доктрине РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
"Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей.
"Тогда украинскому узурпатору и его "группе поддержки" стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности - важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны - ред.) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы", - подчеркнул Слуцкий.