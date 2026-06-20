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Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации - РИА Новости, 20.06.2026
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01:23 20.06.2026
Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации

Слуцкий: заявления Зеленского в адрес Лукашенко являются провокацией эскалации

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий считает заявления Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко провокацией эскалации.
  • Слуцкий утверждает, что подобные заявления направлены на затягивание боевых действий и получение новых западных вливаний для киевских властей.
  • Слуцкий подчеркнул, что Москва рассматривает угрозы для Минска как аналогичные угрозам для России и напомнил о ядерной доктрине РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
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"Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей.
"Тогда украинскому узурпатору и его "группе поддержки" стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности - важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска - члена Союзного государства - как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны - ред.) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы", - подчеркнул Слуцкий.
По словам Слуцкого, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Минска, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Брюссель, Берлин, Париж и Лондон фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
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