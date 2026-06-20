В Запорожье прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремела серия взрывов.
- О взрыве в Запорожье ранее сообщало агентство Укринформ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в субботу агентство Укринформ уже сообщало о взрыве в Запорожье.
"Серия взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18