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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 20.06.2026
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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесено поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР.
  • Потери противника составили более 220 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка в Харьковской области и Яцковка в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
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