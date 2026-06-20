Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР.
- Потери противника составили более 220 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка в Харьковской области и Яцковка в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.