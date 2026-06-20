Ивлев рассказал, планирует ли "Динамо" возвращение Захаряна

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости заявил, что вопрос о возвращении воспитанника "бело-голубых" Арсена Захаряна в команду на данный момент не стоит в повестке футбольного клуба.

"Если вдруг тема по возвращению возникнет, конечно же, будем обсуждать. На данный момент этот вопрос не стоит в повестке клуба", - подчеркнул председатель совета директоров "Динамо", отвечая на вопрос о возможном возвращении Захаряна в команду.