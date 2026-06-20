Ивлев рассказал, планирует ли "Динамо" возвращение Захаряна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о возвращении Арсена Захаряна в футбольный клуб "Динамо" на данный момент не стоит в повестке клуба, заявил Ивлев.
- Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из "Динамо" летом 2023 года и провел за новую команду 65 матчей, забив три гола.
- Ивлев пожелал Захаряну успехов и отметил, что клуб внимательно следит за его выступлениями в чемпионате Испании.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев в разговоре с РИА Новости заявил, что вопрос о возвращении воспитанника "бело-голубых" Арсена Захаряна в команду на данный момент не стоит в повестке футбольного клуба.
Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из "Динамо" летом 2023 года. В составе команды из Сан-Себастьяна полузащитник провел 65 матчей, забив три гола. За время в Испании 23-летний россиянин пропустил 49 матчей клуба из-за различных повреждений.
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"Я хотел бы пожелать Арсену успехов как футболисту. К сожалению, ему не повезло - у него было большое количество травм. Мы внимательно смотрим за тем, как он выступает в чемпионате Испании", - сказал Ивлев.
"Если вдруг тема по возвращению возникнет, конечно же, будем обсуждать. На данный момент этот вопрос не стоит в повестке клуба", - подчеркнул председатель совета директоров "Динамо", отвечая на вопрос о возможном возвращении Захаряна в команду.
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6 октября 2025, 12:04