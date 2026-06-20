Краткий пересказ от РИА ИИ ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения после восстановления внешнего энергоснабжения.

Резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства.

Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения, безопасность станции обеспечивается в полном объеме, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Ранее в субботу пресс-служба сообщала, что ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения была переведена на питание от резервных дизель-генераторов, ее безопасность была обеспечена.

« "Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Безопасность станции обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.

После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства, уточнили на станции.

В пресс-службе также подчеркнули, что оборудование станции работает в штатном режиме, персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования.