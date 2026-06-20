Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения после восстановления внешнего энергоснабжения.
- Резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства.
- Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения, безопасность станции обеспечивается в полном объеме, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Ранее в субботу пресс-служба сообщала, что ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения была переведена на питание от резервных дизель-генераторов, ее безопасность была обеспечена.
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"Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Безопасность станции обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.
После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства, уточнили на станции.
В пресс-службе также подчеркнули, что оборудование станции работает в штатном режиме, персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования.
"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули в пресс-службе.