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ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения - РИА Новости, 20.06.2026
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20:17 20.06.2026 (обновлено: 20:28 20.06.2026)
ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения

ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения, безопасность станции обеспечена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения после восстановления внешнего энергоснабжения.
  • Резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства.
  • Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения, безопасность станции обеспечивается в полном объеме, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Ранее в субботу пресс-служба сообщала, что ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения была переведена на питание от резервных дизель-генераторов, ее безопасность была обеспечена.
«

"Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Безопасность станции обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.

После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства, уточнили на станции.
В пресс-службе также подчеркнули, что оборудование станции работает в штатном режиме, персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования.
"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули в пресс-службе.
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