ЗАЭС перевели на питание от резервных дизель-генераторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС переведена на питание от резервных дизель-генераторов после потери внешнего электроснабжения.

Нарушений в работе систем безопасности станции не зафиксировано, ситуация находится под контролем специалистов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов, ее безопасность обеспечена, сообщает пресс-служба атомной станции.

« "В связи с отключением действием защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Оборудование, по данным пресс-службы, отработало в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.