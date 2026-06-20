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ЗАЭС перевели на питание от резервных дизель-генераторов - РИА Новости, 20.06.2026
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17:58 20.06.2026 (обновлено: 18:06 20.06.2026)
ЗАЭС перевели на питание от резервных дизель-генераторов

ЗАЭС перешла на питание от резервных дизель-генераторов, безопасность обеспечена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС переведена на питание от резервных дизель-генераторов после потери внешнего электроснабжения.
  • Нарушений в работе систем безопасности станции не зафиксировано, ситуация находится под контролем специалистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов, ее безопасность обеспечена, сообщает пресс-служба атомной станции.
«

"В связи с отключением действием защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Оборудование, по данным пресс-службы, отработало в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.
"Ситуация находится под постоянным контролем специалистов Запорожской АЭС. Безопасность станции обеспечена в полном объеме", - подчеркнули в пресс- службе.
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