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Радиационный фон на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения в норме - РИА Новости, 20.06.2026
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17:57 20.06.2026 (обновлено: 18:08 20.06.2026)
Радиационный фон на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения в норме

Радиационный фон на площадке ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения в норме

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов.
  • Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС после потери внешнего электроснабжения в норме, сообщает пресс-служба атомной станции.
Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов, безопасность обеспечена, сообщили ранее на станции.
"Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении.
Персонал Запорожской АЭС осуществляет постоянный контроль за работой оборудования и принимает все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков, добавили в пресс-службе.
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