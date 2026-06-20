Радиационный фон на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения в норме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов.
- Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС после потери внешнего электроснабжения в норме, сообщает пресс-служба атомной станции.
Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения переведена на питание от резервных дизель-генераторов, безопасность обеспечена, сообщили ранее на станции.
"Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении.
Персонал Запорожской АЭС осуществляет постоянный контроль за работой оборудования и принимает все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков, добавили в пресс-службе.