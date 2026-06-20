ЗАЭС готова предоставить МАГАТЭ данные о гибели сотрудника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС готова предоставить дополнительную информацию МАГАТЭ о гибели сотрудника при атаке дронов ВСУ на Энергодар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Запорожская АЭС готова предоставить дополнительную информацию Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о гибели сотрудника при атаке дронов ВСУ на город-спутник Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что запрашивают дополнительную информацию об обстоятельствах атак в Энергодаре, включая гибель сотрудника Запорожской АЭС.
"Мы готовы предоставить МАГАТЭ всю имеющуюся у нас информацию в рамках действующих процедур", - сказала Яшина.
В среду один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.