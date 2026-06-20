В Забайкалье завели дело после избиения школьницы одноклассниками

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетнюю девочку в Забайкалье систематически травили одноклассники, а после и жестоко избили, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России.