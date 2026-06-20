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В Забайкалье завели дело после избиения школьницы одноклассниками - РИА Новости, 20.06.2026
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10:20 20.06.2026
В Забайкалье завели дело после избиения школьницы одноклассниками

Бастрыкин поручил представить доклад о травле девочки в Забайкалье

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье 11-летняя девочка стала жертвой систематической травли и жестокого избиения со стороны сверстников.
  • Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела о халатности.
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Одиннадцатилетнюю девочку в Забайкалье систематически травили одноклассники, а после и жестоко избили, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России.
В публикации отмечается, что в СМИ размещена информация о том, что 11-летняя девочка в Забайкалье стала жертвой систематической травли, а затем и жестокого избиения со стороны сверстников на территории школы. В СУСК России по Забайкальскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Забайкальскому краю Вольному А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.
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