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Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно, заявил экс-депутат - РИА Новости, 20.06.2026
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02:22 20.06.2026
Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно, заявил экс-депутат

Экс-депутат Панкратов: жители Литвы ежедневно используют русский язык

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что жители Литвы ежедневно используют русский язык, несмотря на запреты властей.
  • Панкратов отметил, что, несмотря на давление, русский язык продолжает звучать в Вильнюсе в быту, сервисе, медиа и уличной культуре.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жители Литвы ежедневно используют русский язык, минуя запреты властей, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
В апреле правозащитники рассказывали РИА Новости, что власти стран Балтии запрещают жителям республик публично общаться на русском языке. Ограничения распространяются в том числе на детские учреждения. Но как заверил Панкратов, угрозы чиновников не останавливают литовцев от использования русского языка в повседневной жизни.
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"Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно: в быту, в сервисе, в медиа, в уличной культуре", - сказал Панкратов, отвечая на вопрос, что будет с русским языком на фоне запретов властей.
Однако, продолжил собеседник, как только русский язык становится "заметным", он превращается в публичное преступление, что создает довольно абсурдную ситуацию. "С одной стороны - декларируемые европейские нормы, свобода выражения и невозможность юридического запрета. С другой - постоянное давление с требованием вытеснить язык из публичного пространства", - заключил Панкратов.
Как заявляли РИА Новости прибалтийские активисты, ограничительные меры в странах Балтии касаются не только русского языка. Местные власти трех прибалтийских республик запрещают возлагать цветы у советских памятников, использовать Георгиевскую ленточку, поздравлять друг друга с Днем Победы. Все эти действия расцениваются правительством как угроза национальной безопасности.
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