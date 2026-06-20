Русский язык звучит в Вильнюсе ежедневно, заявил экс-депутат

Однако, продолжил собеседник, как только русский язык становится "заметным", он превращается в публичное преступление, что создает довольно абсурдную ситуацию. "С одной стороны - декларируемые европейские нормы, свобода выражения и невозможность юридического запрета. С другой - постоянное давление с требованием вытеснить язык из публичного пространства", - заключил Панкратов.