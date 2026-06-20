Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах и Одессе прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Сумы и Одесса, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В Одессе прозвучал взрыв... В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Сумской и Одесской областях. Кроме того, тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины.
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22 июня 2022, 17:18