В Полтаве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве на Украине прогремели взрывы.
- В Полтавской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
"В Полтаве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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22 июня 2022, 17:18