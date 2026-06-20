Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде прогремели взрывы.
- В Кировоградской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24".
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"Взрывы в Кропивницком (название Кировограда после переименования украинскими властями - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога.
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