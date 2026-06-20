Вучич заявил, что на протесте в Нови-Саде собрались лишь 3,3 тысячи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нови-Саде прошла протестная акция студентов и сторонников оппозиции, собравшая 3,3 тысячи человек.

Участники акции выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

Среди требований протестующих — больше свободы СМИ, ответственность для полицейских, замеченных в жестоком обращении с демонстрантами и политической ангажированности, создание условий для проведения честных парламентских выборов.

НОВИ-САД (Сербия), 20 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что студенты и сторонники оппозиции Сербии на протесте во втором по величине городе Сербии – Нови-Саде – собрали лишь 3,3 тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости.

Учащиеся нови-садских вузов созвали единомышленников в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

"Некоторые ожидали сегодня вечером 20-30 тысяч человек в Нови-Саде. В 17.30 (18.30 мск - ред.) было 3,3 тысячи. Пусть будет и пять и шесть из целой (автономный край с центром в Нови-Саде - ред.) Воеводины, половины Сербии. Ничего, буквально ничего", - заявил Вучич в эфире Pink TV.

Как передает корреспондент РИА Новости, протестное собрание в Нови-Саде завершилось около 19.00 (20.00 мск), после чего участники стали расходиться.

Выступающие потребовали большей свободы СМИ, ответственности для полицейских, замеченных в жестоком обращении с демонстрантами и политической ангажированности, создания условий для проведения честных парламентских выборов. Среди них университетские преподаватели, журналисты, юристы.

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.

Студенты и сторонники оппозиции более полутора лет проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.