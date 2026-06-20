ВСУ потеряли свыше145 военных в зоне ответственности "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 145 военных и военную технику, включая боевую машину пехоты Marder и бронетранспортер М113, за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 145 военных, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777", - говорится в сводке.