ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по Курской области

КУРСК, 20 июн - РИА Новости. ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.