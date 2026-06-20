ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки ВСУ 71 раз применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области.
- Сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 19 июня до 09:00 20 июня сбито 97 вражеских беспилотников различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Погибших и пострадавших нет", - уточнил губернатор.