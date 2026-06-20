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ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по Курской области - РИА Новости, 20.06.2026
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09:40 20.06.2026
ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по Курской области

Хинштейн: ВСУ за сутки 71 раз атаковали приграничье Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки ВСУ 71 раз применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области.
  • Сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. ВСУ 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 97 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 19 июня до 09:00 20 июня сбито 97 вражеских беспилотников различного типа. 71 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Погибших и пострадавших нет", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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