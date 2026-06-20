Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ направляет более трехсот военнослужащих тыловых подразделений для доукомплектования боевых групп на Сумском направлении.
- Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов РФ.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Командование ВСУ направляет более трехсот военнослужащих тыловых подразделений для доукомплектования боевых групп на Сумском направлении на фоне потерь украинской армии в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командованию 36-й путевосстановительной бригады ВСУ поступило распоряжение выделить свыше 300 человек личного состава для доукомплектования боевых групп украинских подразделений", — сообщил собеседник агентства.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.