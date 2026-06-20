Краткий пересказ от РИА ИИ Житель села Покровка Очаковского района в Херсонской области получил ранение в результате атаки дронов ВСУ.

Пострадавший сообщил, что его двор был атакован не менее 30 раз.

Во время последней атаки ВСУ уничтожили дом мужчины, его семья лишилась всего имущества и документов.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Получивший ранение житель села Покровка Очаковского района в Херсонской области рассказал, что дроны ВСУ не менее 30 раз атаковали его двор, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Общее количество за все время, сколько мы там находились, ну, сказать, приблизительно 30 дронов, прилетов, было именно по нашему двору", - рассказал пострадавший.

Он допустил, что на самом деле прилетов было больше. В том числе обстрел велся зажигательными боеприпасами.

По его словам, во время последней атаки ВСУ уничтожили его дом тремя дронами. Первый пробил снарядом крышу, вследствие чего мужчина был тяжело ранен, второй беспилотник совершил поджог, а третий взорвался во дворе. Мужчине и его семье удалось спастись, однако они лишились всего имущества и документов.

"У нас инвалид первой группы, еще и маломобильный… Мы пока его вывели, в общем, мы потеряли все, абсолютно… Это все моментально было, буквально в течение 20-30 минут на наших глазах все уничтожили", - поделился мужчина.

По словам пострадавшего, в его спине остался осколок от взрыва беспилотника ВСУ, который врачи решили оставить. Попытка извлечь его могла привести к более серьезным последствиям для здоровья.