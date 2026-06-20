ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, рассказал мэр города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики изменили тактику ударов по Энергодару, перейдя от атак с помощью тяжелых БПЛА к целенаправленным атакам FPV-дронами.
- ВСУ выбирают в качестве целей микроавтобусы, небольшие грузовые автомобили и генераторные установки.
- С июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения и по генераторам, установленным для обеспечения бесперебойной работы магазинов и мелких предпринимателей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
"ВСУ время от времени меняют тактику. Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили - без разбора. Сейчас преимущественно работают FPV-дроны. В качестве целей они выбирают микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили", - заявил РИА Новости Пухов.
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Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА ВСУ появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания.
"Начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей", - уточнил Пухов.
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