ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, рассказал мэр города

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.

Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА ВСУ появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания.

"Начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей", - уточнил Пухов.