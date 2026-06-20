Рейтинг@Mail.ru
ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, рассказал мэр города - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 20.06.2026
ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, рассказал мэр города

Мэр Пухов: ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики изменили тактику ударов по Энергодару, перейдя от атак с помощью тяжелых БПЛА к целенаправленным атакам FPV-дронами.
  • ВСУ выбирают в качестве целей микроавтобусы, небольшие грузовые автомобили и генераторные установки.
  • С июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения и по генераторам, установленным для обеспечения бесперебойной работы магазинов и мелких предпринимателей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
"ВСУ время от времени меняют тактику. Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили - без разбора. Сейчас преимущественно работают FPV-дроны. В качестве целей они выбирают микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили", - заявил РИА Новости Пухов.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ по Энергодару
19 июня, 06:23
Он добавил, что среди целей для ударных БПЛА ВСУ появились и генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания.
"Начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей", - уточнил Пухов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Балицкий объяснил, почему Украина обстреливает Энергодар
16 июня, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала