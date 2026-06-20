Мать вратаря из Кабо-Верде Возиньи прибыла в США на матч против уругвайцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи Ана Кандида Эвора прибыла в Майами на второй матч национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

В первом матче на чемпионате мира сборная Кабо-Верде сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами со счетом 0:0, а Возинья был признан лучшим игроком матча.

После матча стало известно, что мать Возиньи не пустили в США из-за проблем с визой, но позднее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что она получит визу и приедет на чемпионат мира.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи Ана Кандида Эвора прибыла в Майами на второй матч национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионатах мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте ( США ) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой. Позднее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что мать Возиньи получит визу и приедет на чемпионат мира.

« "Я приехала пожелать ему удачи и хорошо провести время", - сказала мама футболиста Globo по прибытии в аэропорт Майами.

Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.