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Мать вратаря из Кабо-Верде Возиньи прибыла в США на матч против уругвайцев - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
15:57 20.06.2026
Мать вратаря из Кабо-Верде Возиньи прибыла в США на матч против уругвайцев

Мать вратаря из Кабо-Верде Возиньи прибыла в США на матч ЧМ против уругвайцев

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи Ана Кандида Эвора прибыла в Майами на второй матч национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
  • В первом матче на чемпионате мира сборная Кабо-Верде сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами со счетом 0:0, а Возинья был признан лучшим игроком матча.
  • После матча стало известно, что мать Возиньи не пустили в США из-за проблем с визой, но позднее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что она получит визу и приедет на чемпионат мира.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи Ана Кандида Эвора прибыла в Майами на второй матч национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала на чемпионатах мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой. Позднее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что мать Возиньи получит визу и приедет на чемпионат мира.
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"Я приехала пожелать ему удачи и хорошо провести время", - сказала мама футболиста Globo по прибытии в аэропорт Майами.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.
Второй матч сборной Кабо-Верде на чемпионате мира пройдет 21 июня, дебютант встретится с командой Уругвая, которая является победителем первого в истории чемпионата мира (1930).
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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